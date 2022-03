A tempranas horas, atienden fuerte accidente en Ciudad Obregón; reportan una víctima mortal

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este jueves autoridades se movilizaron en la cabecera municipal de Cajeme luego de que se reportara un aparatoso accidente entre un vehículo particular y un camión de carga; el saldo fue de una víctima mortal.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con los primeros informes, el fatídico hecho ocurrió cerca de las 06:30 horas de este jueves 10 de marzo, en la calle 200, al poniente de la calle Kino, en Ciudad Obregón, Sonora.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron en la calle 200 y Kino luego de un accidente.

Se detalló que un vehículo particula Sentra, modelo 2018, color gris, chocó por alcance contra un camión de carga pesada, lo que provocó que el conductor, un hombre de entre 30 y 35 años, quedara prensado al interior del vehículo.

Vecinos reportaron el evento a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal y Estatal (PESP), además de paramédicos de la Cruz Roja y elementos del heroico cuerpo de Bomberos.

Lamentablemente, las autoridades no pudieron hacer nada por la víctima, pues el hombre que no ha sido identificado por las autoridades ya no presentaba signos vitales.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) se hizo presente para procesar la escena y levantar el cuerpo del ahora occiso.

Fuente: Staff