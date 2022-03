Lo dieron por muerto: Fan del Atlas que fue atacado en el Estadio Corregidora rompe el silencio

Querétaro, Querétaro.- Luego de que el pasado sábado 5 de marzo se desatara un brutal enfrentamiento entre las barras del Atlas y los Gallos Blancos del Querétaro, se especuló que hubieron muertos que el Gobierno de Querétaro no contabilizó; no obstante, un aficionado al que habían señalado como occiso rompió el silencio.

En las imágenes que circularon en redes sociales se puede observar a gente con múltiples heridas y tiradas en charcos de sangre, por lo que se especuló que habrían muertos tras el enfrentamiento.

Sin embargo, uno los sujetos señalado como occiso en redes sociales dio una entrevista a Azucena Uresti para desmentir su supuesta muerte y compartir qué fue lo que ocurrió.

Gracias a Dios ya estoy en mi casa, recuperándome de lo que me llegó a pasar ahí, en Querétaro. Llegué a ver que estaba hasta fallecido, entonces sí ya entiendo la gravedad", expresó el barrista del Atlas quien se identificó como Iván.

Asimismo, compartió que despertó hasta el lunes 7 de marzo en el nosocomio, debido a la gravedad de sus lesiones:

Respecto a los hechos violentos, el sujeto compartió que "todo era tranquilidad" en el Estadio Corregidora, pero que en cuestión de minutos todo cambió.

Todo era amor y paz hasta que, de repente, empezaron los golpes y nos tocó estar ahí. Estaba en la barra visitante y alcanzo a ver que, en la zona local, se empiezan a golpear. Ya después veo que los policías abren la cerca donde estábamos los visitantes y entraron los locales. El plan era otro: sobrevivir y que no pasara nada malo. Nos tocó resguardarnos atrás de la puerta de lo que era la barra visitante", señaló.

"Me golpearon", siguió diciendo. "Le pude quitar una silla a uno del Querétaro porque iba a golpear a uno del Atlas, no sabía que él iba con más gente. Es cuando siento el montón de golpes y patadas. Pensé lo peor, pensé que ya no la iba a contar", finalizó el joven.