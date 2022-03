Colectivos reanudarán labores de búsqueda de desaparecidos este domingo en Cajeme

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de una semana de búsqueda y 25 cuerpos encontrados entre dos colectivos, Guerreras Buscadoras de Cajeme descansará hasta el domingo, para reanudar las labores para continuar localizando restos.

La vocera del grupo, Ana Castro, indicó que este 20 de marzo retomarán los trabajos en el Tobarito, la colonia Los Rosales y Quetchehueca, por lo que piden ayuda para el traslado.

Planeamos ir alrededor de quince personas, por eso requerimos en que movernos, un camión estaría muy bien, porque en un solo viaje podemos llegar a los puntos y juntas, pero necesitaríamos que alguien nos apoyara con eso", manifestó.

Castro explicó que por el momento se enfocarán en atender los reportes que les van llegando para no perder la rutina y que hasta no tener un indicio, no buscarán en casas abandonadas.

Agregó que buscan el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para moverse en las patrullas, pero todavía no han obtenido respuesta.

