Niños viven cruel realidad en Sonora: Comando armado 'levanta' a su padre frente a ellos

Empalme, Sonora.- Después que dos niños de Empalme vivieran en carne propia el 'levantamiento' de su padre que acababa de recogerlos en un colegio particular y estuvieran de cerca con los criminales que portaban armas largas ‘cuernos de chivo’, el clima de inseguridad pasó los límites de lo imaginable en la región. A su padre, sus captores le dieron muerte cuadras adelante con más de 20 tiros, varios en la cabeza.

En un video que circuló por redes sociales se puede apreciar como los sujetos encapuchados ‘encañonan’ al conductor y lo obligan a descender de la unidad y subirse a la camioneta de los sicarios para huir del lugar, mientras los pequeños de aproximadamente 7 años, piden ayuda y desconcertados no saben qué hacer. Afortunadamente dos maestros los recogieron y cargaron en brazos para ponerlos a salvo.

Los hechos fueron captados la tarde el pasado miércoles 16 de marzo, en la avenida Constitución y la calle ‘Nicolás Bravo’ de la colonia Moderna de Empalme indignó a la sociedad.

Ayer jueves el cuerpo del ejecutado fue identificado llevaba el nombre de Víctor Manuel Hernández, fue reconocido por familiares.

Irma Lugo, psicóloga y docente de un colegio particular dijo: “una barbaridad, no es posible que todos se den cuenta de lo que pasa menos las autoridades, y esos pobres niños quedarán con el trauma toda su vida del terrible suceso, difícilmente habrán de digerir un trago tan amargo en su vida”.

Isabel Flores, vecina del sector citó: “estamos peor en Empalme, que miedo exponerse a esa situación, aquí nunca había pasado esto, que terror, menos darán ganas de salir”.

María Vega, maestra de preescolar en Empalme comentó: “que trauma para los pobres niños, pero hubiera sido peor que lo mataran frente a ellos”.

Sobre la situación donde menores estuvieron cerca de ‘la lumbre’ las autoridades municipales y estatales, no emitieron ninguna postura oficial. En la región desde hace dos años, no ha existido respeto por los niños, donde por desgracia, recientemente dos pequeños han sido víctimas colaterales de la guerra entre criminales.

Como dueles Empalme, como dueles México, esto está incontenible y las autoridades no dan la cara porque simplemente están rebasados o coludidos. No he visto a ninguna autoridad, ni siquiera hablar al respecto del suceso. Estamos solos pueblo”, dijo Marisela Silva, vecina empalmense.