Caen Mónica del Carmen y Adriana, maestras acusadas de abusar de una menor de solo 4 años

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Autoridades de Ciudad Juárez, Chihuahua, detuvieron a la directora de un plantel educativo privado y a una maestra, luego de que estas fueran acusadas de violar a una alumna, una niña de solo cuatro años de edad.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos contra la infante habrían ocurrido entre los meses de agosto del 2021 hasta febrero del 2022, al interior de un plantel educativo llamado 'Montessori Internacional', ubicado en la calle Valle Ródano, de la colonia Del Sol, en la frontera de Juárez.

La madre de la víctima, una niña de cuatro años de edad, relató que desde hace varios meses notó una actitud extraña en su pequeña, quien se negaba a asistir a la escuela y además se mostraba somnolienta casi todo el tiempo.

La menor, finalmente, le contó a su madre lo que vivía en el colegio, por lo que acudió a interponer una denuncia penal, a lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua (FGJE) abrió la carpeta de investigación número 7534/22.

Yo vengo denunciando porque hubo violación contra mi hija, una menor de 4 años, por parte de la maestra y de la directora. Mi niña entró desde agosto, en septiembre fue cuando acudió a las clases; en octubre ya no quería acudir, me ponía pretextos, que se sentía mal, que le dolía la panza, mil cosas, pero yo pues la tenía que traer. La traía a la fuerza, entonces pasaba un tiempo, venía bien y otra vez me decía no quiero ir, que se siento mal, me duele la cabeza, etc." compartió la madre para Milenio.