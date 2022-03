Semana Santa: Accidente en instalación de escenario para la Pasión de Cristo deja una víctima

Iztapalapa, Ciudad de México.- La tarde del pasado sábado, en inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX), se registró un accidente durante la instalación del escenario para la Pasión de Cristo; este evento dejó una víctima.

De acuerdo con los primeros informes, el incidente ocurrió la tarde del pasado 26 de marzo, en el sitio donde se está preparando la 179 Representación de la Pasión de Cristo, popular evento que ocurre en Semana Santa en Iztapalapa.

Se detalló que mientras se realizaban los trabajos, el vicepresidente del Comité Organizador, identificado como José Refugio de casi 70 años, cayó de una altura de metro y medio; esto provocó que el hombre se fracturara un tobillo y un braco.

Por fortuna, se movilizó al sitio personal de Servicios de Emergencia, el cual atendió a la víctima y la llevó a un hospital del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS).

Son accidentes que se dan. Estábamos trabajando ahí en el escenario, se cayó. Es una persona que va a cumplir 70 años y se fracturó, pero son cosas que no prevé, pero sí se fracturó, no tenemos por qué ocultar nada, está fracturado, está en el Seguro y lo van a enyesar, pero está bien el señor afortunadamente”, explicó Alfonso, presidente del Comité Organizador Semana Santa.

El presidente del Comité Organizador señaló que, hasta ahora, no había ocurrido un accidente de este tipo; sin embargo, negó que este haya ocurrido por negligencia de los organizadores o por falta de seguridad.

Nos confiamos esto, aquí no le debemos echar la culpa a la delegación (alcaldía) nosotros somos responsables de lo que estamos haciendo, desgraciadamente nos pasó y ahora tomaremos solución sobre lo que pasó, no debemos de ocultar nada, es cierto, y no vamos a ocultar nada porque como se dice eso tarde o temprano tiene que salir a la luz", explicó el presidente del Comité en Iztapalapa.