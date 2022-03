Dan nuevos datos sobre ataque contra Palacio Municipal de Guaymas donde murió joven activista

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El despliegue por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el Palacio Municipal de Guaymas, la tarde del 25 de noviembre de 2021, impidió que la tragedia fuera mayor, aseguró la fiscal general de Sonora, Claudia Indira Contreras este fin de semana.

Los agresores se encontraron con un inesperado despliegue de Marina, que evitó que cumplieran su plan criminal, lo que quedó demostrado en dictámenes y peritajes de Balística", indicó Contreras Córdova.

Primero, explicó, no se logró privar de la vida al objetivo de la agresión, el entonces comisario municipal de Guaymas, Humberto Cano Ahuir. Además, una granada no detonó en toda su capacidad causando daños a un vehículo y no pérdidas humanas.

En rueda de prensa, en conjunto con la secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río Sánchez, la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora recalcó que la presencia de Marina evitó que fuera de mayores dimensiones.

…Porque se sintieron intimidados ante la presencia de Marina, de tal manera que esta granada llegó al suelo varias veces, rebota, pega en el suelo y no se logró armar, porque para poderse armar requiere 50 metros de distancia", comentó.

Además, abundó la Fiscal General, falló un disparador al impactar dos señalamientos de tránsito ubicados en la zona, situación que consta en el Peritaje de Trazabilidad Balística, realizado por personal de Servicios Periciales, que impidió cumpliera con el objetivo de dañar a más personas del lugar.

Para neutralizar el peligro, recordó Claudia Indira Contreras, personal de Marina y de la Policía Municipal repelieron la agresión con sus armas de cargo e impactaron a Carlos Alberto Mexía Grijalva, alias 'El Plebeyo', quien asesinó al oficial Antelmo Eduardo, de 40 años, escolta de la presidenta municipal.

Ya herido, por la reacción de marinos y municipales, el sujeto siguió accionando su arma e intenta huir, dos proyectiles impactaron en un pilar de piedra de Palacio Municipal que se desviaron y privaron de la vida a la activista Lucero Marisol, de 18 años, reveló.

Además de 'El Plebeyo', también de estableció la participación de Iván Alejandro, 'El Talibán', su perfil genético dio positivo a células epiteliales encontradas en el vehículo Nissan Titán asegurado el día del evento, quien fue privado de la vida con arma blanca el 17 de enero de 2022, en la colonia López Mateos, de Hermosillo, señaló.

También Julián Alejandro, 'El Güerito', los datos de prueba y técnicas de investigación ubican su participación en tiempo, modo y lugar en el Palacio Municipal 25 de noviembre del año pasado en calidad de coautor, también privado de la vida, pero con arma de fuego el 5 de diciembre pasado en Jacarandas, Empalme.

Primero, se confirma no fue un ataque directo a la manifestación feminista. Segundo, no fue un ataque directo a Marisol sino una bala desviada la que la privó de la vida. Tercero, por las trayectorias, testimonios y evidencias balísticas se logró establecer que participaron seis agresores que actuaron en los hechos y cuatro autoridades las que repelieron la agresión".

"Cuarto, ante ese escenario el comunicador social Noé fue alcanzado por esquirlas y Giovanna Alejandra por balas que no han sido trazadas en lugar de origen hasta el momento. Quinto, se cuenta con la identificación plena de varios participantes, por los cuales ya se cuentan con orden de aprehensión y estamos en su búsqueda en distintas ciudades del país”, puntualizó Claudia Indira.

Durante las investigaciones se han realizado más de 140 actos de investigación, se recabaron 39 videos como datos de prueba, se efectuaron 11 cateos, asegurado 321 envoltorios de marihuana y metanfetamina, y hubo un abatido.

También hubo dos granadas de fragmentación, 14 armas de fuego aseguradas y seis vehículos relacionados con los hechos y detenido a 14 personas en flagrancia por distintos delitos como narcomenudeo, privación ilegal de la libertad, que fueron importantes para ir recabando datos respecto a los hechos ocurridos en el Palacio Municipal.

Mencionó que se desglosó copia de la carpeta y se dará vista a la Delegación Sonora de la Fiscalía General de la República (FGR), para que continúen investigando por probables delitos de su competencia.

Fuente: FGJE Sonora