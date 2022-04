Angustiada madre encuentra con vida a su hijo Francisco Arturo; desapareció en Sonora

Comparta este artículo

Caborca, Sonora.- Una desesperada madre pedía la ayuda de la comunidad para localizar a su hijo Francisco Arturo Vanegas Mazón, quien se encontraba en calidad de desaparecido en el municipio de Caborca, Sonora.

Por fortuna el extraviado fue encontrado sano y salvo el pasado 29 de marzo, así lo informó la señora Aracely a través de redes sociales. Narró que tras la difusión de la fotografía de su hijo una persona que comunicó con ella.

El informante le aseguró que su hijo se encontraba bien y que pronto la llamaría para contarle por qué no se había reportado. "Resultó cierto, me marca mi hijo y me dice estar bien y que ya viene para Caborca".

La desaparición de Francisco Arturo ocurrió la noche del domingo 27 de marzo de 2022, cuando se encontraba en el ejido Juan Álvarez para trabajar en un comedor, sin embargo dejó de presentarse a este lugar.

Su madre comentó que a las 19:30 horas fue la última vez que habló con él y desde ese momento perdieron toda comunicación debido a que su teléfono comenzó a sonar como apagado.

Esta situación la mantuvo muy angustiada y con el temor de que hubiera sido víctima de algún delito que pusiera en peligro su integridad física.

