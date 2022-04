'El Bronco' se queda en la cárcel: Dictan prisión preventiva a Jaime Rodríguez, exgobernador de NL

Apodaca, Nuevo León.- El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, conocido como 'El Bronco' permanecerá recluido en el Penal de Apodaca número 2, debido a que un Juez de Control dictó prisión preventiva.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Luego de una audiencia de casi 11 horas, el exgobernador Rodríguez fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad al requisar la Ecovía, en el año 2016, sin dar la correspondiente indemnización.

Tras esto, el Juez de Control Eduardo Hoyuela Orozco dictó prisión preventiva al exgobernador, por lo que 'El Bronco' permanecerá encerrado en el Penal de Apodaca, en donde está desde hace cuatro semanas por otro ilícito.

En la imagen, Jaime Rodríguez, 'El Bronco', quien está recluido en el Penal de Apodaca

Ante esta situación, medios locales de NL señalaron que 'El Bronco' le pidió al juez que le diera oportunidad de "enterarse" de las acusaciones que hay en su contra, para que pueda formar una defensa junto con su equipo legal.

¿Me voy a enterar después de que usted tome una decisión señor juez? No estoy enterado […] Una investigación que duró 2 años y medio […] y de la que no tengo ningún documento, ni un solo comentario de la Fiscalía [Anticorrupción], ni público ni privado, no tenía ni abogados, vaya; evidentemente como podré defenderme señor juez, estoy en la indefensión absoluta", habría declarado el exgobernador de Nuevo León.