A quemarropa: Guardia de seguridad dispara a conductor que se negó a pagar el peaje

Ecatepec, Estado de México.- El pasado viernes 8 de abril, familiares de un sujeto identificado como Julio, se manifestaron sobre la Avenida Central, en el Estado de México, a fin de exigir se hiciera justicia pues la víctima de 34 años de edad, recibió un balazo por parte de un guardia de seguridad que se encuentra en uno de los peajes del Circuito Exterior Mexiquense.

Cabe destacar que es esta vialidad una de las más usadas por los conductores; sin embargo, muchos se negaban a pagar el peaje correspondiente por lo que se decidió colocar los denominados ‘ponchallantas’. A pesar de ello, los familiares de la víctima aseguran que el guardia de seguridad apostó por dispararle en el fémur tras la negativa a cubrir el costo correspondiente.

En más detalles, familiares de Julio aseguraron que no fue la negativa a cubrir el pago, sino que la despachadora de la caseta argumentó que no contaba con cambio suficiente, por lo cual optó por dejarlo pasar; no obstante, el guardia se percató de haber pasado sin el pago correspondiente y disparó sobre su fémur izquierdo, afectando además la pierna derecha del ciudadano debido las esquirlas del impacto.

La Fiscalía del Estado de México se ha encargado de investigar los hechos; sin embargo, los familiares aseguran que no ha habido avances pues los hechos ocurrieron el pasado 17 de marzo.

