Cecilia, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, habría encontrado a su hijo: "Me derrumbo"

Hermosillo, Sonora.- La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, habría encontrado a su hijo desaparecido, Marco Antonio Sauceda Rocha, durante una jornada de búsqueda este 14 de abril.

La madre buscadora compartió en su cuenta de Twitter que por fin habría dado con el paradero de uno de sus hijos, quien desapareció en 2019, asegurando que "reconoció su dentadura" al hallar un cráneo que le pareció era el de Marco Antonio.

Traigo un nudo en la garganta. Creo que encontré a mi hijo Marco en la búsqueda de hoy. Reconozco su dentadura y forma de cráneo. Siento que me derrumbo", expresó.

Sauceda Rocha desapareció el 4 de mayo de 2019, después de que fuera privado de su libertad por un grupo de hombres en Bahía de Kino, Sonora.

Por su parte, Flores confirmó que el secretario del Gobierno de Sonora se comunicó con ella para asegurarle se acelerarán los estudios genéticos de los restos hallados. Añadió que en cuando comenzó la búsqueda, sintió que ese era el lugar y lo encontró.

No sé qué decir, la verdad yo siempre he querido que la paz llegara a mi casa y tocara mi puerta, pero encontrar mi paz en una fosa es muy doloroso. Yo quisiera que fuera mi hijo, pero al mismo tiempo no quisiera", manifestó.