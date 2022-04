Al igual que a Debanhi Escobar, grupo de personas abandona a mujer joven en una carretera

Comparta este artículo

Pachuca, Hidalgo.- Momentos de pánico y angustia vivió una mujer de 20 años de edad que fue abandonada por un grupo de personas en la carretera México-Laredo, en el estado de Hidalgo; por fortuna, la joven fue auxiliada por las autoridades.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A más de una semana de que trascendiera el caso de Debanhi Escobar, joven de Nuevo León que se encuentra desaparecida tras haber sido abandonada en una autopista del municipio de Escobar, se informó que una situación similar ocurrió en Hidalgo, en el centro de México.

De acuerdo con información de la alcaldía de Pachuca, alrededor de la media noche del pasado lunes, elementos del heroico cuerpo de Bomberos lograron rescatar a una joven que estaba en medio de la autopista pidiendo "aventón".

Tras interrogarla y comprobar que no estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes se reveló que la joven fue abandonada por un grupo de amigos y que debido a que no conocía el sitio pidió un "aventó" para llegar a su casa, la cual está en Tecámac, Estado de México.

La joven relató que acudió con sus acompañantes a las grutas de Xoxafi, ubicadas en el municipio de Santiago de Anaya, no obstante, ya no contaba con dinero para regresar a su casa. Hasta ahora, no se sabe si esta habría sido la causa por la que la abandonaron en plena carretera.

Las autoridades trasladaron a la joven a las instalaciones de los Bomberos, en donde quedó al cuidado de la oficial Rosa Blanca Cruz. Luego de que se ubicaran a sus familiares, estos arribaron a la estación por ella; tras confirmar el parentesco, la mujer fue entregada.

Este caso ocurrió solo una semana después de la desaparición de Debanhi, una joven de Nuevo León que acudió a una fiesta con sus amigas y que, misteriosamente, fue abandonada en una carretera del municipio de Escobedo.

Fuente: El Universal