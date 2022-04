"Mi hija está muerta": Padre de Debanhi Escobar asegura que cuerpo hallado en cisterna es de su hija

Escobedo, Nuevo León.- La tarde del pasado jueves trascendió el hallazgo de un cuerpo al interior de una cisterna abandonada a metros del motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León; el padre de Debanhi Susana Escobar asegura que es el de su hija.

De momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJE) no ha dado información oficial sobre la identidad del cuerpo hallado la tarde del pasado jueves 21 de abril en inmediaciones del municipio de Escobedo, sitio donde desapareció Debanhi Escobar, no obstante, trascendió que sus prendas coincidían con las que usaba Debanhi la última vez que se le vio (falda negra larga, top blanco).

En la imagen, la última foto que le tomaron a Debanhi Escobar con vida. (Q.E.P.D.)

Tras este descubrimiento, las autoridades dieron aviso a la familia de Debanhi, quienes aseguraron que el cuerpo hallado es el de la joven de 18 años.

El corazón de mi esposa y el mío pedía, exigía.. Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué creí en las fiscalía, nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo", fueron algunas de las palabras que Mario Escobar, padre de Debanhi, enunció tras el hallazgo del cuerpo.

Asimismo, el padre de la joven arremetió contra las autoridades, pues desde el 9 de abril se emprendió una búsqueda cercana al inmueble en donde fue hallada Debanhi, y no le parece posible que, a casi dos semanas, la hallan localizado en un sitio que supuestamente ya habían revisado.

Mario Escobar declaró que pedirá justicia por su hija; de igual forma, pidió que se esclarezcan los hechos de su desaparición y muerte, pues extraoficialmente se ha dicho que el cuerpo de la fémina no presenta signos de violencia.

Exijo justicia, que se aclare por qué desapareció Debanhi; en qué momento supieron y no nos informaron, donde siempre nos traían para todos lados. al llegar aquí no nos dieron espacio que por derecho tenemos de estar observando en un área, a unos metros que fue aquí atrás de esta barda, no, nos dejan entrar, no nos pasaron información todo con la fiscalía tal vez porque no era su hija, porque pónganse en el papel de nosotros y van a sentir lo que estamos sintiendo", dijo el padre de la joven.