Debanhi Escobar: VIDEOS de la joven y su trayecto habrían sido manipulados, asegura su padre

Escobedo, Nuevo León.- La muerte de Debanhi Escobar, joven que desapareció en Escobedo, Nuevo León, y fue hallada sin vida al interior de una cisterna, aún no se resuelve del todo, pues su padre, Mario Escobar, asegura que los videos que tiene la Fiscalía General del Estado de Nuevo León (FGE) habrían sido manipulados.

Luego de que el pasado jueves 21 de abril trascendiera el lamentable hallazgo de Debanhi Susana Escobar Buzaldúa sin vida, al interior de una cisterna en inmediaciones del Motel Nueva Castilla, salieron a la luz diversos videos que muestran el trayecto de la joven. Estos los habría proporcionado la empresa Alcosa.

No obstante, el padre de Debanhi, en entrevista con Ciro Gómez Leyva aseguró que ese material habrían sido manipulado, es decir, cortado y editado, pues no tendrían continuidad clara.

El padre de Debanhi Escobar denunció que los videos sobre el trayecto de su hija habrían sido manipulados.

La empresa Alcosa fue la última parte donde se le vio a Debanhi en el video, y los videos de las cámaras de afuera no se ve, se ve que llega pero luego se pierde, y hay dos videos de esa empresa cortados y editados, no se ve que salen los trailers que es el punto principal para determinar qué rumbo tomó”, explicó Mario Escobar.

Por otra parte, en entrevista con Carmen Aristegui, el papá de Debanhi denunció que el Motel Nueva Castilla, sitio en donde fue hallada la joven a 13 días de desaparecer a escasos metros de ese sitio, tardó en entregar los materiales de su sistema de videovigilancia, lo que considera un delito.

Finalmente, el padre de Debanhi Escobar, en su búsqueda por justicia, cuestionó los resultados de la FGE sobre la necropsia que se realizó a la ahora occisa, pues no encuentra lógica en que haya caído y muerto.

No nada más me voy a golpear la cabeza, me pegó en el cuerpo, me quiebro los huesos, mi hija pesaba 47 kilos, era flaquita, no puede ser eso que nada más haya fallecido por esa causa", apuntó.