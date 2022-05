Repartidor de comida por aplicación declara haber sido víctima del auto al que agredió

Ciudad de México.- La tarde del jueves 12 de mayo, las autoridades capitalinas revelaron la detención de un repartidor de comida por aplicación, específicamente de Uber Eats, quien se había hecho viral por haberse difundido un video donde ataca a golpes a un auto en el que viajaba una familia, mismos quienes pidieron apoyo a las autoridades para detenerlo.

Tras conseguir su detención, se dijo que el implicado, identificado como Óscar ’N’, alias ‘El Jirafa’ viajaba a bordo de una motocicleta sin placas de circulación y poseía un total de 10 bolsas de mariguana; no obstante, el detenido emitió su declaración argumentando que actuó de esta manera debido a que el auto al que agredió, se había pasado un alto y, por ende, lo había golpeado.

"Todavía de que se pasa el alto pues, me pega en el escape de mi moto y pues hubo un momento que me detengo para que me pague mi golpe de mi moto a lo que le acelera el carro", dijo el detenido.