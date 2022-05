"Otra que nos matan": Tras 29 días de búsqueda, hallan el cuerpo sin vida de Zuleyma

Estado de México.- Colectivos feministas del Estado de México (Edomex) confirmaron que Zuleyma Zaret Contreras, joven de 29 años desaparecida desde hace casi un mes, fue encontrada sin vida en inmediaciones de Zinapécuaro, Michoacán. La última persona con la que se le vio fue su novio.

De acuerdo con los primeros informes, fue el pasado 15 de abril de 2022 cuando se reportó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-Edomex) la desaparición de Zuleyma Zaret; a la joven de 29 años se le vio por última vez en San Mateo Otzacatipan, Toluca, en compañía de su pareja.

En la imagen, el boletín de búsqueda de Zuleyma Zaret, hallada sin vida en Michoacán.

Lo último que se supo la mamá de 'Zule', como la llamaban sus amigas, fue que había viajado con su pareja, con quien llevaba ya cuatro meses viviendo; no obstante, el joven le informó a la señora que "de pronto" Zuleyma descendió de su auto cuando iban hacia Querétaro. Momentos después, ya no tuvo información ni del hombre ni de su hija.

Le pregunté si se habían peleado, pero me colgó. Desde ese momento empecé a hablarle a mi hija, a marcarle a él y los teléfonos mandaban directamente a buzón. Yo no sabía que Zuleyma iba a salir ese día, ella siempre me avisa si sale o no, pero ese día no comentó nada", expresó la madre de la joven en una experiencia.