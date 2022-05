VIDEO: Amedrentan con arma de fuego a un repartidor en medio del tráfico de la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A través de las redes sociales, circuló un video donde se muestra el momento exacto en que un conductor amenaza con un arma de fuego a un repartidor de mensajería, el cual viaja a bordo de una camioneta de la empresa DHL.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con las imágenes, ambas unidades transitaban sobre la lateral del Circuito Interior, a la altura del cruce de Bulevar Puerto Aéreo y Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Venustiano Carranza y, durante un alto, el conductor de un automóvil negro desciende del mismo con pistola en mano para atacar al chofer de la empresa de mensajería que viajaba adelante.

Sin pensarlo, el agresor abre la puerta del repartidor y casi entra al vehículo para lanzarle varios insultos y amenazas; no obstante, no acciona el arma, ya que solo la usó para asustar al conductor por alguna cuestión de la que no se ha tenido conocimiento.

Luego de difundirse las imágenes, usuarios destacaron que el agresor, del que se desconoce identidad, se desempeña como policía en la colonia Balbuena; no obstante, las autoridades capitalinas no han dado más información sobre este altercado.

Fuente: Twitter C4 Jimenez