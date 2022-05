Autoridades del Estado de México detienen a Armando; abusó de su hijastra cuando dormía

Comparta este artículo

Zinacantepec, Estado de México.- Este viernes, 20 de mayo, elementos de la Fiscalía del Estado de México informaron sobre la detención de Armando N., quien fue capturado bajo sospecha de haber abusado de la hija de su pareja sentimental, mientras ésta se encontraba dormida en una de las habitaciones de su domicilio. Por el momento el caso continúa bajo investigación.

Los hechos que se le imputan a Armando N. ocurrieron el pasado 9 de mayo del presente año, en el interior de un inmueble ubicado en la comunidad de San Antonio Acahualco, en el municipio conocido como Zinacantepec, sitio en el que la menor, de 14 años, se encontraba durmiendo, por lo que se cree que este sujeto habría aprovechado para realizarle tocamientos lascivos.

Según información proporcionada por la propia Fiscalía, la agresión no quedó ahí, ya que, cuando la menor despertó y se percató de lo que estaba ocurriendo, el imputado la habría golpeado con la finalidad de amenazarla para que la víctima no revelara nada sobre los hechos anteriormente mencionados, pero esto no ocurrió así, ya que la menor pudo levantar una denuncia de manera formal ante las autoridades correspondientes.

Derivado de esta situación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjem) inició una investigación y recabó pruebas necesarias como para capturar a Armando N. y enviarlo al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, lugar en donde permanecerá hasta que finalicen las investigaciones complementarias. Tras ello se le dictará una sentencia o se le dejará ir, según lo considere el juez de distrito.

