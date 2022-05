Rescatan a mujer migrante abandonada en el desierto de Arizona; ya no podía caminar

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Una mujer fue abandonada en el desierto por no poder caminar, por lo que decidió pedir ayuda a las autoridades migratorias. Los hechos ocurrieron a las afueras de Why, Arizona, al oeste del sector Tucson y en los límites de la Estación Ajo. De acuerdo con el reporte de la Patrulla Fronteriza, dejar a los migrantes atrás cuando ya no pueden caminar es una práctica común de los traficantes de personas.

Por lo que en este caso, agentes comisionados a la Estación Ajo acudieron en busca de la afectada tras recibir la llamada a la línea de emergencias. Cuando localizaron a la afectada le ofrecieron la ayuda al tener la migrante heridas en el pie izquierdo, las cuales le impidieron continuar su camino, por lo que fue atendida.

En más hechos ocurridos entre la frontera de Sonora y Arizona, un ciudadano estadounidense fue vinculado a proceso y prisión preventiva por el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en México, por su presunta participación en la comisión del delito de introducción de armas a territorio nacional.

De acuerdo con la carpeta de investigación del caso, elementos de la Guardia Nacional, en conjunto con personal de Aduanas, en las instalaciones del Centro Táctico y Línea Internacional, detuvieron a Andrew 'N' en el municipio fronterizo de Sonoyta, mientras transitaba a bordo de un vehículo con placas de circulación del estado de Arizona, Estados Unidos, y cargando un arma de fuego tipo fusil, calibre .223 mm.

También llevaba consigo un arma de fuego tipo pistola calibre .9 mm, cuatro cargadores para arma de fuego de diversos calibres y 86 cartuchos útiles para arma de fuego de diversos calibres. Por tal motivo, el sujeto, el vehículo y el resto de la materia quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación.

Fuente: Staff