Del Cártel de Sinaloa al infierno: Filtran estremecedora carta de 'El Chapo' Guzmán desde prisión

Colorado, Estados Unidos.- El narcotraficante y exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera, habría expresado en una carta que presuntamente recibe un trato "cruel e injusto" dentro de la prisión de máxima seguridad en la que está recluido, ADX Florence. Al sinaloense se le declaró culpable de los diez delitos que se le imputaron el 12 de febrero del 2019 y el 17 de julio de ese mismo año fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión.

'El Chapo', quien llegó a ser el hombre más buscado por Estados Unidos tras la muerte del líder terrorista Osama Bin Laden, ahora se lamenta por las condiciones que atraviesa, afirmando que ha "sufrido mucho". Cabe recordar que luego de recibir su condena, unas de las primeras palabras del sinaloense fueron que: "se le negó un juicio justo" y ahora da más detalles de lo que ha vivido en la prisión también conocida como el 'Alcatraz de las Rocosas'.

De acuerdo con Univisión e información retomada por varios portales, Guzmán Loera escribió en un documento de siete páginas, escrito en su totalidad en inglés, lo que ha vivido en estos últimos años al estar preso en Colorado. La carta empieza con las palabras: "Soy un mexicano de 64 años y fui extraditado de México a Estados Unidos en enero de 2017". Al finalizar, el capo encontrado culpable de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas, firmó con su nombre: "Joaquín Guzmán L".

"El trato que recibo es cruel e injusto", "he sufrido mucho y "me sirven poca comida y a menudo me quedo con hambre", son solo algunas de las quejas que manifiesta en el documento. 'El Chapo' también sostiene que hay revisiones constantes dentro de su celda, tiene cámaras de vigilancia hasta en el sitio donde platica con sus defensores legales y agentes hacen un análisis minucioso de las cartas que ha escrito, medidas que según indicó fueron tomadas por el Gobierno "para evitar que se escape".

El exlíder del Cártel de Sinaloa también escribió que tiene serios problemas de salud que no le han atendido, pese a que los ha reportado en el pasado y ha implorado por atención médica: "Debido al trato en ADMAX ahora yo padezco dolores de cabeza, pérdida de la memoria, calambres musculares, estrés y depresión". Incluso, recordó que en 2021 habría tosido "incontroladamente" y tenía el pecho congestionado pero afirma nunca haber recibido atención médica.

El trato que recibo es cruel e injusto, y me está causando que sufra problemas psicológicos y de salud. Yo rezo para que esta corte intervenga (...) He sufrido mucho estando en confinamiento solitario. Mi presión arterial se ha elevado, llevando a dolores de cabeza y ansiedad. A veces olvido cosas”, aseguró el traficante.

También asegura que padece severos trastornos de sueño, pues despierta a la medianoche seguido por aire "extremadamente caliente" que sale por la ventilación en su celda de 7 x 12 pies (con una ventana pequeña donde se le entregan sus alimentos), lo que hace que se eleve su presión arterial: "Cada noche esto causa que mi corazón comience a latir rápidamente, elevando mi presión arterial. He presentado este problema al personal, pero nadie ha hecho algo".

Otro incidente que menciona es la vez que no le dieron medicamentos para tratarse los hongos de los pies, provocado por compartir el corta uñas con otro reos. Al momento en que los guardias le entregaron lo que solicitó, sostuvo que una de sus uñas de los pies se había caído. Joaquín está en una de las zonas de seguridad más altas de todo el edificio, donde incluso están también personas acusadas de terrorismo.

En el documento detalló que en un inicio tenía más de 9 horas a la semana para poder salir al patio de la cárcel a través de una jaula, sin embargo, con el paso del tiempo esa cantidad de tiempo se habría reducido a tres horas, además de que denuncia que le entregan correspondencia meses después de que la recibe ya que le "revisan todo" en busca de "mensajes ocultos" y que hacen revisiones "insanas" de su celda, lo que lo incomoda.

Estoy descartado de tener cualquier contacto verbal o comunicación con otros presos. No tengo contacto humano, más que cuando los guardias ponen y remueven mis grilletes", mencionó.

¿Responderán a sus peticiones y quejas?

De acuerdo con varios medios, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no ha respondido a sus demandas, sin embargo, el juez Michael Hegarty aprobó el 12 de mayo una moción para tratar la declaración jurada (en donde incluyó esta carta) hasta el 15 de junio de este año, programando una audiencia próxima el 7 de julio. Por otro lado, aunque la defensa del capo ha solicitado una conversación para reducir las medidas impuestas, no se las han aprobado.

