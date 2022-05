"Me siento tan destrozada": Angustiadas hijas buscan a su madre María Elva en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Familiares y amigos solicitan el apoyo de la comunidad sonorense para dar con el paradero de la señora María Elva Corral Lozano, quien desapareció hace varios días en Guaymas, Sonora. Esta situación tiene muy preocupadas a sus dos hijas, quienes se han dedicado difundir sus fotografías y pormenores del hecho a través de redes sociales.

De acuerdo con los datos ofrecidos, la mujer de 49 años de edad fue vista por última vez el lunes 23 de mayo del año en curso, cuando salió de su domicilio alrededor de las 19:00 horas, sin embargo, ya no regresó. Desde ese momento se perdió toda comunicación con ella y a día de hoy no se han vuelto a tener noticias sobre su ubicación.

Las hijas de la extraviada, Michelle e Ibone, expresaron su enorme angustia por medio de una publicación hecha en Facebook, donde también aseguran que ella no se ausentaría tanto tiempo sin haber avisado antes; motivo que las ha llevado a pensar que podría haber sido víctima de algún delito que ponga en peligro su integridad física.

Cualquier información es de mucha ayuda , no tengas miedo de ayudarme si quieres que sea anónima tu información así lo mantendré solo pido que si sabes algo de ella me lo hagas saber, te lo pido con el corazón en la mano. Mi mami no se iría sin avisar, ella no nos dejaría solas. Ayúdame a encontrarla por favor. Es mi todo, me siento tan destrozada", se lee en la publicación.