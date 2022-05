Tras reducción de casos de Covid-19, cajemenses se despiden del uso del cubrebocas

Ciudad Obregón, Sonora.- A poco más de 2 años que se registrara el primer caso confirmado de Covid-19 en Cajeme, y tras la disminución de hospitalizaciones y contagios de la enfermedad, la ciudadanía ha relajado el uso del cubrebocas, utilizándolo más como un requisito para ingresar a algún establecimiento que como un instrumento de protección.

Pese a que la Secretaría de Salud Pública de Sonora, informó que desde el pasado 1 de mayo se dejó de emitir el Semáforo de riesgo epidemiológico, en el último reporte presentado el estado se encontraba en riesgo bajo, teniendo al 5 de mayo un acumulado de 165 mil 636 casos y 10 mil 119 defunciones; manteniendo el uso adecuado del cubrebocas, como una medida de prevención.

Fabiola Silva, ama de casa, declaró que, al contar con la vacuna y dos refuerzos, el uso obligatorio del cubrebocas debería de ser opcional, ya que el salir a la calle con las altas temperaturas propias de la región, dificulta el respirar adecuadamente.

Cargo con mi cubrebocas, pero solo me lo pongo cuando voy a entrar a algún comercio, porque lo piden como requisito, creo que, a estas alturas, ya no es riesgosa la enfermedad; si te fijas ya son menos quienes lo siguen usando y no hay repunte de contagios, creo que lo peor ya pasó", declaró.