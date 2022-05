(VIDEO) Emergencia en carretera: Camión de carga se incendia tras registrarse una volcadura

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- La mañana de este lunes 9 de mayo, se registró un aparatoso accidente en la carretera México-Toluca debido a que un camión de carga que circulaba a la altura del municipio de Ocoyoacac, se volcó dando pie a que ésta se incendiara, por lo que de inmediato los cuerpos de emergencia arribaron al lugar para controlar la situación.

Primeros reportes señalan que el operador de este camión no pudo controlarlo y volcó en las inmediaciones del restaurante conocido como ‘Los Cochinitos’; no obstante, no había nadie en el lugar debido a que este accidente ocurrió durante las primeras horas del día.

A pesar de lo anterior, se reportó un saldo de tres heridos quienes son las personas que viajaban a bordo de este camión de carga que terminó envuelto en llamas, por lo que una vez auxiliados por los cuerpos de emergencia, fuero llevados a un hospital donde recibieron atención oportuna.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal y la Guardia Nacional, bloquearon la circulación a fin de realizar las labores de rescate y limpieza, afectando a los automovilistas que circulan por esta importante vialidad del Valle de México.

