De miedo: Autoridades localizan el cuerpo de una mujer en aguas de una planta tratadora

Atotonilco de Tula, Hidalgo.- Durante la madrugada del pasado domingo 12 de junio, en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, autoridades localizaron el cadáver de una persona del sexo femenino, la cual se encontraba flotando en aguas de una planta tratadora, donde no se le pudieron apreciar signos de violencia, por lo que podría tratarse de un accidente.

Los hechos se registraron minutos antes de las 06:00 horas, sobre las aguas de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR), en el mencionado asentamiento, donde se suscitó la movilización de autoridades de las distintas órdenes de Gobierno, quienes procedieron con el rescate del cuerpo luego de una serie de reportes de personas trabajaban en el sitio.

Acordonan la escena del crimen en Hidalgo

Según datos revelados por las autoridades, podría tratarse de una mujer joven, la cual tenía entre 17 a 28 años de edad y quien a simple vista al parecer no contaba con lesiones, por lo que es posible que cayera por error y que no fuera asesinada, sin embargo, esta versión no ha sido confirmada, por lo que falta esperar a nuevas actualizaciones sobre el caso.

Autoridades de Hidalgo llegan al lugar de los hechos

Hasta el lugar de los hechos se presentaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes procedieron con el resguardo del lugar de los hechos con el fin de que los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJE) comiencen con las indagatorias de ley, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación para descartar un feminicidio.

Por el momento el cuerpo ya fue llevado con rumbo para las inmediaciones del anfiteatro del Servicio Médico Forenses (Semefo) en la capital del estado, donde le practicarán la necropsia de ley, misma que determinará las causas exactas de su deceso, además de todos los trámites legales correspondientes.

