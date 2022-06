A sangre fría: Frente a su pareja, ultiman a balazos a un hombre con una subametralladora

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Momentos de terror y angustia vivieron los vecinos de la colonia Panamericana en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) de la Ciudad de México (CDMX) luego de que se escuchara una fuerte agresión armada al interior de una vivienda. Llamaron a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron autoridades capitalinas que confirmaron el asesinato de un hombre.

El asesinato se habría perpetrado con una subametralladora. Crédito: Internet/Ilustrativa

De acuerdo con los primeros informes, los violentos hechos ocurrieron la noche del pasado domingo 12 de junio, al interior de una vivienda ubicada en la colonia referida de la GAM, una de las regiones más peligrosas de la CDMX. Se detalló que residentes escucharon múltiples y fuertes balazos y lo denunciaron a las autoridades, siendo movilizados efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), liderados por Omar García Harfuch. En el sitio, los oficiales encontraron a un sujeto y a una fémina que presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

De inmediato, se pidió ayuda a paramédicos, quienes informaron que el varón, un sujeto de aproximadamente 30 años, ya no contaba con signos vitales, mientras su pareja, una fémina 38 de años, sobrevivió para verlo morir. La mujer fue llevada a un nosocomio, a la par que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) acordonó la zona para realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo del ahora occiso fue levantado por los peritos de criminalística, quienes hasta ahora no han dado información sobre la identidad de la víctima. No obstante, trascendió que en la escena de la agresión se localizó una subametralladora, la cual sería el arma homicida. Sobre el móvil del ilícito o los nombres de los agresores o agresor, aún no se tienen detalles.

Fuente: Tribuna