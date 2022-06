Cajeme: Llega persona baleada a clínica del IMSS en la comisaría de Cócorit

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este miércoles 15 de junio, al norte del municipio de Cajeme, autoridades fueron alertadas de la presencia de una persona herida con proyectiles de arma de fuego, la cual llegó a una clínica, luego de que familiares la llevaran a bordo de un vehículo particular, sin tener dato alguno en cuanto a su identidad.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:40 horas, sobre la Calzada Valdez Herrera y 16 de Septiembre, en la comisaría de Cócorit, esto al interior de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se suscitó el despliegue de las distintas unidades policíacas, luego de que reportan a una persona herida de bala.

Atacan a balazos a un hombre en Cócorit

Primeros informes menciona que el ofendido fue víctima de un ataque desde hace varios días al sur de la ciudad, sin embargo, hasta ahora decidió atenderse, esto luego de no resistir las lesiones, por lo que ya está siendo custodiado por las autoridades con el fin de que no sea rematado por sus agresores, de quienes no se tienen datos.

Llega persona lesionada a clínica del IMSS en Cócorit

Hasta el lugar de los hechos arribaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional (GN) quienes procedieron con el resguardo del lugar, a la espera de saber si ocupará de traslado a un hospital con mayor cobertura, pues cabe mencionar que ahí es una clínica.

Por el momento, el afectado continúa siendo atendido en la clínica del IMSS, sin conocerse la magnitud de sus heridas, por lo que falta esperar a nuevas actualizaciones de las autoridades conforme se vaya desarrollando el caso.

Fuente: Tribuna