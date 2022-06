Código Rojo en Altar: Cuatro muertos tras ataques armados movilizan a las autoridades

Comparta este artículo

Altar, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) confirmó que cuatro personas murieron en un ataque armado e intento de privación de la libertad en el municipio de Altar. De acuerdo con la autoridad, ayer miércoles a las 7:55 horas se intentó secuestrar a Alberto Guadalupe, alias 'El Rata', por fuera de un hotel ubicado en la calle Hidalgo, entre Peñalosa y Obregón; al oponerse, el comando armado le disparó con la pistola y terminaron por asesinarlo.

La dependencia precisó que Servicios Periciales atendía este servicio cuando recibieron un reporte por detonación de armas de fuego a las 9:15 horas en el kilómetro 1 de la carretera Altar-Sáric. Elementos de la autoridad investigadora arribaron para atender el Código Rojo y encontraron en el lugar a tres hombres sin vida, quienes vestían chalecos tácticos con blindaje, uno de ellos traía porta cargadores para arma de fuego; al momento uno de ellos pudo ser identificado como Ricardo, originario de Guasave, Sinaloa, por credenciales que traía entre sus pertenencias, mientras que los otros dos no fueron identificados.

Finalmente, la Fiscalía de Sonora anunció que se inició una averiguación después de un video que se viralizó en redes sociales, donde se muestra como le quitaron su teléfono celular mientras cubría un evento en Altar. El martes 14 de junio, un periodista identificado como Jesús Manuel Loroña transmitía en vivo para una página de Facebook, donde reportaba hechos violentos ocurridos en el área, cuando unos tipos armados se le acercaron y tomaron su smartphone.

"Los que me han venido a buscar y preguntar por mí a mi familia, me encuentro bien, en un lugar seguro, sólo perdí mi dispositivo móvil en la transmisión en vivo que me encontraba transmitiendo de los lamentables hechos que pasaron en Altar esta mañana, gracias por mortificarse", manifestó el periodista. El comunicador se encontraba a pocos metros de donde miembros de cuerpos policiacos y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) tenían bloqueada la carretera, y por un camino alterno, frente a los elementos de seguridad, pasaron dos vehículos, uno tipo sedán negro y una camioneta pick-up, color blanco.

Fuente: Tribuna