Delincuencia sin control en Ciudad Obregón: Con amenazas y golpes, lo despojan de su motocicleta

Ciudad Obregón, Sonora.- De nueva cuenta se registró en la cabecera municipal de Cajeme, una de las ciudades más violentas de México y prioritarias en materia de seguridad, un atraco violento. La víctima fue un joven que fue despojado de su motocicleta por dos sujetos hasta ahora no identificados; estos lo agredieron verbal y físicamente en calles de la colonia Cincuentenario.

De acuerdo con los primeros informes, el violento robo ocurrió el pasado miércoles 15 de junio del 2022, alrededor de las 23:30 horas, por las calles Quintana Roo y Mayo, en la colonia referida, al noreste de Ciudad Obregón. Se detalló que la víctima, un joven que no brindó su nombre, iba circulando en su motocicleta, una Italika 125, modelo 2022, color azul marino, por la dirección mencionada cuando dos individuos a bordo de una unidad ligera roja se le emparejaron.

Los individuos lo amenazaron y lograron quitarle las llaves de su vehículo, a la par que intentaron agredirlo a golpes. Ante el temor de resultar herido o muerto, el afectado no puso resistencia y dejó su automotor, a la par que huyó hacia las calles Tehuantepec y Mayo. Ahí entró a una tienda de autoservicio y pidió apoyo a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911. De inmediato se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme.

El afectado narró los hechos, no obstante, debido a que estaba nervioso tras el violento robo no pudo brindar mucha información sobre los presuntos ladrones, tampoco logró decir con precisión hacia donde huyeron tras despojarlo de su motocicleta. Solo trascendió que los maleantes serían jóvenes de entre 20 y 25 años de edad. Los uniformados tomaron nota del evento y realizaron un Informe Policías Homologado. Hasta el momento, no hay más datos sobre este indignante hecho.

Fuente: Tribuna