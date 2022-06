Golpe al crimen organizado: En Sinaloa, aseguran 7 narcolaboratorios, mas no hay detenidos

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), en operativos que ocurrieron durante dos días la semana pasada, lograron desactivar y asegurar siete laboratorios clandestinos que miembros del crimen organizado utilizarían para la creación de narcóticos. Cabe recordar que hasta el 12 de junio del presente año, ya se ha contabilizado la desmantelación de otros 50 narcolaboratorios en la misma entidad, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Aseguran siete narcolaboratorios en Sinaloa. Foto: Twitter

De acuerdo con los primeros informes, las acciones por parte de la Sedena y la Semar para desinstalar los siete narcolaboratorios ocurrieron el pasado jueves y viernes, 16 y 17 de junio del 2022, en los poblados de los Cedritos, Agua Caliente de los Urrea y la ranchería Las Palmas, en el municipio de Cosalá, y en las comunidades del Portezuelo, Los Naranjos y Sanalona, pertenecientes al municipio de Culiacán, en el estado de Sinaloa.

Se detalló que elementos militares arribaron a las zonas referidas, establecieron perímetros de seguridad confirmando la información y procedieron a la inhabilitación de los laboratorios clandestinos. No obstante, no hay información sobre detenidos o personas localizadas en las instalaciones por parte de las autoridades; asimismo, no se ha detallado si estos inmuebles operaban en la actualidad.

Aseguran laboratorio clandestino en Sinaloa. Foto: Twitter

Golpe al crimen en Sinaloa: Continúa la desmantelación de narcolaboratorios

En dos operativos ocurridos el viernes 10 y el domingo 12 de junio, la Sedena logró asegurar 19 laboratorios clandestinos en el estado de Sinaloa, los cuales serían ocupados por cárteles del narcotráfico mexicano: 13 estaban ubicados en el municipio de Cosalá, tres más en Culiacán, dos en Elota y uno más en Badiraguato. Con estas acciones, en total ya habrían desmantelado más de 50 'narcolaboratorios' en dicha entidad.

Fuente: Tribuna