Alerta en Sonora: Activa FGJE Protocolo Alba por desaparición de primas en Nogales

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) Sonora activó el Protocolo Alba para dar con el paradero de dos mujeres con reporte de desaparición en el municipio de Nogales. Las primas Melissa Lizeth Ávila Vásquez, de 27 años, y Jazmín Michelin Arreola Vásquez, de 26, salieron de un domicilio el pasado 14 de junio y desde entonces no se sabe nada de ellas, por lo que se teme por su seguridad y que hayan sido víctimas de algún delito.

La última vez que fue vista, Jazmín Michelin llevaba un vestido negro con transparencias y pedrería, así como zapatillas del mismo color. Es de complexión delgada, mide 1.52 y pesa 72 kilos, tiene el cabello largo y negro, además de ser de tez blanca; como señas particulares tiene pecas en el lado izquierdo de la cara, además de tres tatuajes en el brazo del mismo lado, uno con la frase "No es un adiós, sino un hasta pronto", un corazón en la mano, en la muñeca el planeta Saturno y en la cadera un ovni con un triángulo invertido.

Fotografía: Twitter @fgjesonora

Por su parte, Melissa Lizeth cuenta con una estatura de 1.65, peso de 60 kilos y es de complexión delgada, con cabello corto y extensiones cafés. Las señas particulares de la joven son un tatuaje de un búho negro en la pierna derecha y otro de mariposas desde los dedos hasta la muñeca izquierda. Para cualquier información con respecto a su paradero, la FGJE Sonora puso a disposición de la sociedad el número de teléfono 6622898800, extensión 15511 y pidió compartir las fichas de búsqueda.

Fotografía: Twitter @fgjesonora

Cabe mencionar que el colectivo Madres Buscadoras de Sonora fue quien reportó primero el caso de Jazmín Michelle, extraviada desde el 14 de junio, cuando salió de su vivienda en la ciudad fronteriza y ya no regresó, además de que se perdió toda comunicación con ella y no se han vuelto a tener noticias sobre su ubicación actual. Lo mismo ocurrió con Melissa Lizeth, quien fue vista por última vez el pasado martes 14, y desde ese momento dejó de responder las llamadas hechas a su teléfono celular; finalmente, amigos y familiares de Jazmín Michelle y Melissa Lizeth utilizaron las redes sociales para compartir sus fotografías y reportar la doble desaparición ocurrida en Nogales. Hasta el momento no hay mayores detalles con respecto a su caso.

Fuente: Tribuna