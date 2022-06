Conmoción en Guaymas por la repentina desaparición de la joven madre, Amairani Rascón

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- El colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora reportó recientemente la desaparición de Amairani Rascón Ramos, en Guaymas, Sonora y pidió la colaboración de la ciudadanía para encontrarla sana y salva. A través de redes sociales, el grupo de mujeres compartió la ficha de búsqueda de la joven de 25 años de edad y detalló que la última vez que su familia supo algo de ella fue el lunes 20 de junio de 2022.

Aquél día, la madre de una pequeña, salió de su domicilio en el Puerto y no regresó, pero fue vista por última vez en calles de la colonia El Mirador. Desde ese momento, sus allegados perdieron todo contacto con ella y a día de hoy nada se sabe sobre su paradero actual. Al momento de su desaparición llevaba puesto un pantalón de mezclilla y una blusa blanca.

Amairani mide aproximadamente 1.65 metros, es de complexión media, tez morena clara, ojos grandes color miel y cabello castaño. Como señas particulares cuenta con tatuajes en el cuerpo: Un corazón en el hombro derecho, el nombre de "Kimberly" con una pluma en el hombro izquierdo, una rosa a la altura de el codo y un corazón rojo en la muñeca derecha.

Cabe mencionar que la joven tuiteó el pasado 26 de noviembre de 2021 que le aterraba dejar a su hija un país tan inseguro para las mujeres: "Me da mucho miedo saber que estoy dejando a mi hija en un país tan inseguro, donde no nos respetan por el hecho de ser mujeres muchas veces y en la lucha para combatir estos hechos nos puedan arrebatar la vida de la manera más cobarde. Me duele".

El mensaje de Twitter de la extraviada

En otro mensaje compartido el 19 de enero del presente año dijo lo siguiente: "Que fea sensación de sentir miedo, de saber que a la esquina de tu casa maten a balazos a un padre de familia fuera de su casa con sus hijos dentro. Me dueles Guaymas, no hay seguridad ni respeto".

Guerreras Buscadoras de Sonora puso a disposición su número de teléfono 622 120 5384 para que la gente se comunique en caso de contar con información que ayude a dar con su ubicación. Por el momento no se han ofrecido mayores detalles sobre cómo sucedió el lamentable hecho, también se desconoce si familiares de la extraviada ya denunciaron el caso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

La ficha de Amairani Rascón Ramos

Fuente: Tribuna y Guerreras Buscadoras de Sonora