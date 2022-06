Tragedia en Guaymas: Hallan el cuerpo sin vida de Amairani Rascón, joven madre desaparecida

Guaymas, Sonora.- El colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme reportó que familiares de Amairani Rascón Ramos confirmaron que el cuerpo encontrado la noche del pasado jueves 23 de junio en Guaymas, pertenece a la joven madre reportada como desaparecida; así lo confirmó Sinthya Gutiérrez, vocera del grupo de búsqueda, quien informó que pescadores de la colonia Miramar denunciaron un cuerpo flotando.

Más tarde acudieron las autoridades y se localizó el cuerpo. La Fiscalía todavía no ha dicho que sea el cuerpo de Amairani, pero la familia ya nos notificó que ellos ya confirmaron a las autoridades que sí es Amairani. La identificaron por las prendas y un tatuaje", compartió la vocera acerca de la joven de 25 años, quien cuyo paradero se desconocía desde el pasado lunes 20 de junio, en el municipio de Guaymas.

El cuerpo fue encontrado la tarde del jueves, flotando en el sector conocido como la Bahía de Bacochibampo, a espaldas del sector El Dorado. Pescadores que se encontraban en el sector alertaron al número de emergencias sobre el hallazgo y después acudieron elementos policiacos y del departamento de Bomberos, quienes desplegaron el operativo de búsqueda que se extendió por horas, hasta que localizaron los restos de la mujer; elementos de los tres órdenes de gobierno resguardaron la zona, mientras que el equipo de Servicios Periciales hizo las diligencias de ley correspondientes para después levantar y trasladar el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

La joven fue vista por última vez el lunes, por calles de la colonia El Mirador y vestía pantalón de mezclilla y blusa de color blanco; sus familiares perdieron contacto con ella y ya no se supo de su paradero hasta este momento. Unos meses atrás, en noviembre de 2021, Amairani, madre de una menor de 5 años, expresó en redes sociales el temor que sentía de vivir en un país tan inseguro para mujeres como ella y su hija.

Me da mucho miedo saber que estoy dejando a mi hija en un país tan inseguro, donde no nos respetan por el hecho de ser mujeres muchas veces y en la lucha para combatir estos hechos nos puedan arrebatar la vida de la manera más cobarde. Me duele", expresó la joven. Familiares y hermanos de la joven habían realizado dos manifestaciones para hacer un llamado a las autoridades y agilizar la búsqueda para encontrarla con vida.