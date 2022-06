Hermosillo: Empleado de restaurante es víctima de extorsión; le piden hacer dos depósitos

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El trabajador de una empresa de alimentos fue víctima de una extorsión telefónica por sujetos que le exigían depósitos de dinero por medio de una llamada la tarde del domingo 26 de junio en la colonia 5 de mayo en Hermosillo, informó Seguridad Pública Municipal. Elementos de la corporación acudieron a un restaurante situado en el bulevar Eusebio Kino y 5 de febrero, en el sector antes mencionado, donde se reportó el delito.

Alrededor de las 15:20 horas, los oficiales se entrevistaron con el empleado, quien explicó que mientras hacía sus labores, le hicieron una llamada telefónica, por la cual lo amenazaron y le describieron su vestimenta, exigiéndole que hiciera un depósito en la tienda que se encontraba a unas calles de su lugar de trabajo. Por miedo a resultar lesionado, acudió al comercio e hizo dos depósitos en efectivo, mientras los extorsionadores le indicaron que destruyeran los comprobantes de los depósitos.

La víctima mencionó que los hombres con los que tuvo contacto vía telefónica le dijeron que lo estaban vigilando a bordo de una camioneta blanca, donde presuntamente había sujetos armados. No obstante, tras revisar el sector, agentes de la Policía Municipal no encontraron la unidad descrita; no hay información con respecto al paradero de los presuntos delincuentes o de donde surgió la llamada en cuestión.

En otro hecho delictivo ocurrido a las 00:15 horas de este lunes 27 de junio, la Policía Municipal detuvo a José Alberto 'N', de 38 años, por el delito de violencia familiar contra su pareja. Oficiales acudieron a las calles Aguilucho y Arrendario de la colonia Altares, tras reportar un caso de violencia doméstica al número de emergencias; al llegar, los agentes fueron abordados por la víctima, quien explicó lo ocurrido.

La mujer señaló que mantuvo una discusión con su pareja sentimental al interior de su vivienda, ubicado sobre la calle Alca, del sector antes mencionado, y que el individuo la golpeó en diferentes partes del cuerpo, al mismo tiempo que le espetaba palabras altisonantes, por lo que ella se salió de la vivienda para pedir ayuda en los alrededores; ante dicho señalamiento, los agentes procedieron a asegurar al individuo y presentarlo ante el Ministerio Público correspondiente.

Fuente: Tribuna