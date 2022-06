A sangre fría: Ultiman a balazos a una joven, a una agente de la Policía y a niña de 5 años

Comparta este artículo

Oaxaca, Oaxaca.- La violencia no descansó el pasado fin de semana en México, pues a primeras horas de este lunes se informó sobre agresiones armadas en el estado de Oaxaca, las cuales dejaron un saldo de tres víctimas mortales femeninas. Una de las fallecidas sería una niña de solo cinco años, según los primeros reportes que se tienen sobre estas balaceras. Hasta ahora, no hay información sobre detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde y noche del pasado domingo 26 de junio del 2022. La primera agresión se dio en inmediaciones de municipio de San Miguel Soyaltepec, contra una mujer identificada como Flor, quien era agentes de la Policía Municipal. De momento, no se tiene información sobre el móvil de este asesinato, ni sobre quién o quiénes serían los sicarios que le arrebataron la vida a balazos.

El cuerpo de Flor, la policía, fue levantado por elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE) y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde le realizarán la necropsia de Ley. El segundo ataque armado, en el que murieron dos mujeres, incluyendo la menor de solo cinco años de edad, ocurrió la noche del mismo domingo, en el municipio de Tehuantepec.

Aquí se detalló que un comando armado abrió fuego contra una mujer y un hombre, no obstante, una de las balas alcanzó a la menor de cinco años, cuyo nombre no se ha revelado. Quedaron sin vida la fémina, una joven de 24 de edad y la menor, en tanto que el masculino resultó herido, por lo que fue llevado a recibir atención médica. Los informes que se tienen señalan que las mujeres no tenían parentesco. A la fecha de publicación de esta nota, aún no se tiene información sobre los agresores y homicidas.

