Fiscal de la CDMX señala que feminicidio de Yrma Lydya no quedará impune pese a influencias del agresor

Ciudad de México.- Luego de conocerse que el esposo de la cantante Yrma Lydya, quien fue ultimada en un restaurante de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México el pasado jueves 23 de junio, presuntamente sobornó a los policías que lo detuvieron e incluso se ha manejado cuenta con influencias para poder abandonar el Reclusorio Norte donde recibió prisión preventiva, la Fiscal de la capital, Ernestina Godoy, informó que el caso no quedará impune y se investigará a fondo para esclarecer los hechos.

Como parte del reporte mensual en torno a los Avances de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, puntualizó que, al igual que el resto de los casos que se investigan, las "supuestas influencias" de los señalados como posibles culpables no serán un obstáculo para hacer valer la ley, lo que dejó claro que en el caso del abogado Jesús 'N', de 79 años de edad y esposo de la occisa, no se tomarían en cuenta.

"No podemos tolerar y, por supuesto, no vamos a permitir que una persona crea que puede asesinar a una mujer y que, debido a sus relaciones y supuestas influencias, podrá quedar impune. Esa forma selectiva de procurar y administrar Justicia, es parte de la historia negra de esta Fiscalía y de un pasado que no regresará", manifestó la funcionaria.