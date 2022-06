Ciudad Obregón: Encuentran a un hombre muerto en centro de rehabilitación de adicciones

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Al interior de un centro de rehabilitación de adicciones, ubicado en inmediaciones de la colonia Libertad, en la cabecera municipal de Cajeme, Sonora, fue encontrado un hombre sin vida, el cual estaba internado para desintoxicarse. Se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal.

De acuerdo con los primeros informes, el descubrimiento ocurrió el pasado martes 28 de junio del 2022, poco antes de las 18:00 horas, tiempo local, en el Centro de Rehabilitación Crreda 30, ubicado en la calle Yaqui, entre Amacuzac y Aguanaval, en la colonia Libertad, de Ciudad Obregón. Se detalló que personal encontró al individuo, el cual fue identificado como Jesús Antonio, aparentemente desmayado, por lo que se dio aviso a las autoridades a la brevedad.

De inmediato arribaron a la escena paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron al sujeto e informaron, lamentablemente, que este ya no presentaba signos vitales. Una primera versión de los hechos señala que este habría perecido a causa del intenso calor que azota la región en estas fechas. De momento, no se dio información sobre cuánto tiempo llevaba internado el fallecido, ni sobre cuál era su estado de salud en este centro de desintoxicación.

Autoridades se movilizaron tras el reporte de un muerto en un centro de desintoxicación de Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Debido a que el cuerpo no presentaba signos se violencia, no fue requerida la presencia de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE). Información extraoficial refirió que los familiares del fallecido se hicieron cargo de contratar los servicios funerarios para retirar el cuerpo del centro de rehabilitación y velarlo como corresponde. Hasta el momento no se tiene más información sobre este lamentable deceso, mas las autoridades piden estar alerta y tomar precaución ante las altas temperaturas en Sonora.

