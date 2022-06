(VIDEO) Código Rojo: En su vivienda, motosicarios atacan a balazos a presidente municipal

Comparta este artículo

Tlalnepantla, Morelos.- La mañana de este viernes se activó el Código Rojo en inmediaciones de municipio de Tlalnepantla, del estado de Morelos, luego de que el edil, Ángel Estrada Rubio, fuera acribillado por un comando armado que irrumpió en su vivienda. Se detalló que el presidente municipal resultó con una herida producida por proyectil de arma de fuego, por lo que fue trasladado a un nosocomio.

De acuerdo con los primeros informes, la agresión ocurrió la mañana de este viernes 3 de junio del 2022, a las afueras de la vivienda del alcalde Ángel Estrada, ubicada en el barrio de San Pedro, en el municipio morelense de Tlalnepantla. Trascendió que cuando el edil iba saliendo de su casa, fue interceptado por motosicarios, quienes abrieron fuego contra él en repetidas ocasiones. Luego huyeron hacia un rumbo desconocido.

En la imagen, Ángel Estrada, presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos. Crédito: Internet

De inmediato, se activó el Código Rojo en el municipio, y agentes de la Policía Municipal y paramédicos se movilizaron para socorrer al funcionario, quien presentó una herida de proyectil de arma de fuego. El presidente municipal fue trasladado al Hospital de Cuautla; posteriormente, debido a las lesiones que tenía en extremidades superiores, fue llevado a la ciudad de Cuernavaca.

De momento, no hay información sobre el móvil del ataque ni de la identidad de los gatilleros, no obstante, comenzó a circular en rede sociales un video que muestra a los sicarios que atentaron contra la vida del presidente municipal Ángel Estrada Rubio. Luego de la agresión el alcalde escribió en sus redes sociales la frase “Dios es mi pastor y nada me faltará”. Continúa recibiendo atención médica.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

