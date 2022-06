Ciudad Obregón: Agresión armada dentro de domicilio cobra la vida de dos personas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este jueves 30 junio, en el municipio de Cajeme, se registró una agresión armada, la cual dejó como saldo dos personas sin vida al interior de un domicilio, donde individuos armados invadieron y dispararon en contra de los hoy occisos, quienes quedaron tendidos casi a la entrada con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

Autoridades trabajan en el hecho violento

Los hechos se registraron alrededor de las 14:30 horas, sobre el bulevar Las Torres, entre Santa Elisa y Santa Anita, en la colonia El Campanario, al nororiente de Ciudad Obregón, donde se suscitó suscitó una gran movilización de distintas unidad policíacas, quienes comenzaron con las primeras labores tras el sonar de las armas de fuego, mismas que dejaron a dos afectados.

Atacan a balazos a dos personas dentro de un domicilio

Primeros informes mencionan que los afectados murieron al instante, por lo que no se requirió la presencia de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes nunca estuvieron la zona, algo que provocó que se creyera que ya no contaban con signos vitales, versión que aún no ha sido confirmado, pero tampoco ha sido desmentida por agentes presentes.

Al sitio acudieron agentes de las diversas corporaciones policíacas quienes se encargaron del acordonamiento del lugar de los hechos, con el fin de que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) comiencen con las primeras averiguaciones de rigor, para tratar de esclarecer el crimen a la brevedad posible.

Por el momento ambos cadáveres permanecen dentro del domicilio, a la espera de ser enviados para las inmediaciones del anfiteatro del Servicio Médico Forense (Semefo) en el municipio de Cajeme, donde les realizarán la respectiva autopsia de ley, además de todos los trámites legales correspondientes, a la espera de que puedan ser reconocidos por su familia.

Fuente: Tribuna