Alarma en Sonora: Desaparición de Iris Alexis desata conmoción en San Luis Río Colorado

San Luis Río Colorado, Sonora.- Una preocupada familia pide la colaboración de la comunidad para localizar a Iris Alexis Carrillo García, de 21 años de edad, quien se encuentra en calidad de desaparecida desde hace varias semanas en San Luis Río Colorado, Sonora. Así lo informaron a través de redes sociales, en donde han detallado que la última vez que la vieron fue el domingo 15 de mayo de 2022.

Ese día salió de su domicilio y ya no regresó; desde ese momento perdieron todo contacto con ella y no han vuelto a tener noticias sobre su ubicación. Luego de esto, denunciaron lo sucedido por medio de Facebook, donde se han dedicado a compartir diversas fotografías de la joven, sin embargo, no han ofrecido mayores detalles sobre cómo y dónde ocurrió el lamentable hecho.

Iris Alexis es conocida con el apodo de 'Daniela' y como señas particulares cuenta con diversos tatuajes: una calavera en la mano izquierda, el nombre "Mayra" en el antebrazo izquierdo, un infinito con el nombre "Anaiz" en el brazo, el nombre de "Alfonso" en el brazo y una rosa en la pierna. Utiliza brackets, es de complexión delgada, estatura de 1.60 metros, tez morena clara, ojos cafés oscuros y cabello castaño oscuro.

Esta situación tiene a sus familiares y allegados sumamente preocupados y con el temor de que haya sido víctima del delito de desaparición forzada y su integridad física corra peligro. Por ello solicitan a la comunidad comunicarse al número de emergencias 911 en caso de contar con información que ayude a dar con su paradero.

Cabe mencionar que Francisco Javier Murillo Gutiérrez y David Acosta Salayandia también se encuentran desaparecidos en San Luis Río Colorado y actualmente son buscados por familiares y colectivos de mujeres. El caso de Francisco Javier ocurrió el pasado 5 de enero y el de David el 14 de mayo, en hechos que no tienen relación aparente.

