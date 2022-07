Fiscalía de la CDMX refuta teoría de un tirador externo en el feminicidio de Yrma Lydya

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este viernes 1 de julio, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, proporcionaron más información relacionada a la investigación en el feminicidio de la cantante Yrma Lydya quien fue ultimada el pasado 23 de junio mientras estaban en una reunión con su esposo, el abogado Jesús 'N' en el restaurante Suntory, ubicado en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez.

Luego de analizar los videos de seguridad proporcionados por el inmueble antes referido, la Fiscalía capitalina refutó la teoría de la defensa del acusado de 79 años de edad respecto a la presencia de un tirador quien, aseguran, ingresó al área donde estaba la pareja y disparó en repetidas ocasiones contra la cantante de 21 años de edad, por lo cual no se comprobaría que, como se ha argumentado, el esposo de la finada, que ya fue vinculado a proceso, es inocente de haber disparado el arma de fuego.

Foto: Twiter @Pajaropolitico

Cabe destacar que esto no determina el grado de culpabilidad o bien le dicta sentencia, sino que se informó las investigaciones siguen en pie por lo que al no apreciarse la presencia de otro tirador, no se pueda aceptar la postura de la defensa del acusado, algo que Laura Borbolla Moreno, quien funge como coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía capitalina, remarcó.

"Esa es una aseveración que no es perceptible en ninguno de los videos. Las declaraciones de muchos de los testigos que tenemos que tienen que ver con el lugar de los hechos y otros testigos con condiciones relacionadas con la violencia de género, establecen que ellos dos estaban en un lugar específico en el restaurante, no se aprecia en los videos que haya entrado otra persona, como lo requiere la defensa", mención la funcionaria.

Foto: Twitter @ExpansionMx

Además de la vinculación al proceso del abogado de 79 años de edad, también se informó que este recurso también lo recibió el chofer del mismo quien fue detenido por elementos de la Fiscalía capitalina en el lugar de los hechos, lo que ha llevado a la defensa de Jesus 'N' a argumentar la presencia de un tercer sujeto invoplucrado en este crimen que ha sacudido a la opinión pública tanto del país como a nivel internacional.

Él (abogado) ha referido de manera muy genérica que fue un tercero, pero no ha establecido el nombre, es decir no ha probado lo que es su teoría del caso", remarcó Borbolla Moreno.

En entrevista para Radio Fórmula, la funcionaria capitalina informó que a pesar de la vinculación a proceso de los antes referidos, también se espera la obtención de una orden de aprehensión contra una tercera persona quien presuntamente fue la encargada de llevarse el arma de fuego a bordo de un vehículo hasta la casa del esposo de Yerma Lydya, inmueble ubicado en la colonia Jardines del Pedregal.

En días recientes, la fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, informó que no había impunidad en este caso a pesar de las presuntas influencias que Jesús 'N' presumió tener, algo por lo que incluso se llevó a ventilar que no cuenta con el título de abogado emitido por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) como lo había manifestado en el bufete de abogados para el cual trabaja.

Fuente: Tribuna