Al sur de Ciudad Obregón: Autoridades se movilizan por cadáver tirado en plena carretera

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del pasado sábado, autoridades de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la carretera Federal México 15, al sur de la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara la presencia de un cuerpo tirado en el camellón que divide los cuatro carriles de la autopista. Si bien cuerpos de emergencia arribaron para auxiliar al sujeto, trascendió que este ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado 9 de julio del 2022, en la también llamada Carretera Internacional México 15? o Carretera México-Nogales, en la entrada que da al sur de Ciudad Obregón. A través del Servicio de Emergencias 911, conductores dieron aviso a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo tirado en el camellón que divide los cuatro carriles de la autopista, por lo que agentes de la Policía se movilizaron.

Autoridades se movilizaron por el hallazgo de un cuerpo en la carretera Federal 15. Foto: Facebook (Ilustrativa)

Tras confirmar el reporte, se solicitó apoyo a paramédicos de la Cruz Roja, quienes informaron que la persona ya no tenía signos vitales. La zona quedó acordonada para que elementos de Servicios Periciales levaran el cadáver, el cual hasta ahora no ha sido identificado por las autoridades. Extraoficialmente, se dijo que la persona fallecida, la cual sería de sexo masculino, habría muerto a causa de problemas de salud generados por las altas temperaturas de la región; no obstante, será la necropsia realizada por Ley la que confirme esta información.

Elementos de las diferentes corporaciones policiacas tomaron nota del hallazgo, en tanto que el cuerpo fue trasladado al Centro Integral de Procuración de Justicia con sede en Cajeme. Cabe recordar que la noche del pasado jueves 7 de julio autoridades de diferentes órdenes se movilizaron en la misma carretera, al sur de Ciudad Obregón, luego de que se reportara una volcadura, la cual dejó un saldo de cinco lesionados.

