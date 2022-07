Elementos de la SSC CDMX salvan a un presunto delincuente de ser linchado tras cometer robo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este lunes 11 de julio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, informaron que luego de recibir un reporte de emergencia, acudieron a las calles de la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la capital, debido a que un grupo de vecinos planeaba linchar a un presunto delincuente que además era un menor de edad, por lo cual éste fue asegurado y puesto bajo resguardo de las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor en cuestión es la persona que en redes sociales se viralizó asaltando a una mujer que iba acompañada de su hija, una menor de edad también, a quienes sorprende luego de bajarse de una motocicleta, vehículo que posteriormente utilizó para escapar del lugar de los hechos sin percatarse que había cámaras de seguridad que registraron los hechos.

Según informaron vecinos de las calles La granja y Huetlacoyo, ubicadas en la alcaldía mencionada anteriormente, el presunto delincuente no solo era el que se viralizó en redes, sino que además había herido con un arma punzocortante a un sujeto residente del pueblo de San Bartolo quien presentaba una importante herida en el pecho y, aunque no queda claro el motivo por el cual este sujeto fue atacado, los testigos no dudaron en detener al agresor y tras ello, intentar lincharlo.

Mediante los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente se reportó una riña en las calles anteriormente mencionadas en donde se dijo, elementos de la Policía Capitalina llegaron a tiempo para resguardar al joven acusado de robo, por lo que luego de hablar a los vecinos y tratar de calmarlos, el joven fue resguardado, al tiempo que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer tanto los hechos recientes como determinar si es responsable del robo que se hizo viral.

De manera preliminar se informó que el joven de quien se desconoce su identidad, presentaba golpes contusos en los brazos y cabeza, por lo que aunque se encuentra en calidad de detenido, recibió atención médica de manera urgente. Finalmente, la dependencia capitalina refirió que además en el sitio se resguardó una motocicleta de color negro misma que sería integrada a la carpeta de investigación para conocer si es el vehículo que se ha usado en robos anteriormente denunciados.

