Incendio consume bodega de químicos en Carretera Estatal 26; Bomberos sofocan las llamas

Hermosillo, Sonora.- Una bodega que resguardada químicos y materiales para construcción fue completamente consumida por el fuego la noche de este domingo 10 de julio, al poniente de la ciudad de Hermosillo; los hechos sucedieron alrededor de las 21:40 horas, a la altura del kilómetro 13 de la Carretera Estatal 26, por lo que acudieron al punto antes mencionado elementos del Departamento de Bomberos y oficiales de la Policía Municipal, quienes delimitaron el área de trabajo. Después de iniciar las labores, los apagafuegos dejaron que el material se consumiera en su totalidad y se abocaron a rodear el perímetro del incendio, para controlar que no se propagara.

Presuntamente el fuego se habría provocado al interior de un contenedor ubicado dentro de la bodega, lo cual provocó que una cisterna explotara; afortunadamente el incidente no dejó personas lesionadas. Autoridades a cargo no especificaron el tipo de químicos que se consumieron, informando que el humo provocado por el incendio tomó dirección hacia el sur, por lo que no representó ningún riesgo para la ciudad; personal de Protección Civil Estatal llegó al lugar con miembros del cuerpo de atención de emergencias y se está en espera del informe oficial por parte de las autoridades.

Fotografía: Twitter @cepcsonora

En otro percance ocurrido en carreteras de Sonora, pero en la Internacional México 15 en Guaymas, sucedió un accidente vehicular en el que un hombre manejaba a exceso de velocidad, por lo que terminó perdiendo el control de la unidad para subirse a la unidad y chocó contra un árbol, a la 1:00 horas del lunes 11 de julio. El afectado, un hombre de 39 años presuntamente identificado como Mario 'N', iba a bordo de su Nissan Tiida gris al momento del incidente.

El vehículo sedán se subió al camellón central y se estrelló contra un árbol, por lo que testigos notificaron a las autoridades por medio del 911, llegando agentes de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Cruz Roja para atender a la víctima, quien resultó policontundido y fue trasladado al Hospital General, donde recibió atención médica de urgencia; este suceso provocó que se derramara gasolina en la autopista, por lo que Bomberos de Guaymas se encargaron de hacer maniobras para evitar un incendio u otro incidente.

