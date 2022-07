Hermosillo: Encuentran cuerpo sin vida enterrado en canal del bulevar Lázaro Cárdenas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Alrededor de las 11:00 horas de este martes 12 de julio se reportó la presencia de un cuerpo sin vida entre la maleza al interior del canal ubicado en el bulevar Lázaro Cárdenas, cercano a la colonia Chaparral, al norponiente de la ciudad de Hermosillo; vecinos del sector notaron la presencia de animales que merodeaban en el área, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades. Por tal motivo, arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), además de peritos del Servicio Médico Forense (Semefo), para trasladar el cuerpo a realizar la autopsia.

Se desconoce cuánto tiempo tendría el cadáver ahí, pues no percibieron olores fétidos, pero se presume que pudo haber sido arrastrada por el agua, producto de las últimas lluvias registradas en la capital de Sonora. La víctima sería un hombre que se encontraba semienterrado en el canal, quien a simple vista no presentaba huellas de violencia, aunque no hay datos sobre sus características físicas; se espera que en las próximas horas se revelen más datos sobre sus características.

Otro hombre murió en el área rural oriente de Hermosillo luego de que le cayera encima un poste de madera al hacer trabajos de conexión de energía eléctrica en un predio campestre Los hechos ocurrieron la tarde del domingo 10 de julio, en un camino de terracería conocido como Dos Marías, en San Pedro El Saucito, hasta el cual llegaron los cuerpos de emergencia. Elementos de la Policía Municipal fueron llamados por un hombre de 31 años, quien dijo ser hijo de la víctima.

Explicó que su padre estaba tirado unos metros más adelante, pues quedó así al haberse golpeado con el poste, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del percance, pero solo para confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales. El hombre de 56 años habría sufrido traumatismo craneoencefálico después de que le cayera encima uno de los postes de madera que estaba instalando, con el objetivo de llevar corriente eléctrica al sector.

Fuente: Tribuna