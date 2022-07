Por delincuencia organizada: Vinculan a proceso a exdirector jurídico del Cruz Azul

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este martes 12 de julio del 2022 trascendió que Víctor Garcés, el exdirector jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, fue vinculado a proceso luego de que un juez de Control determinara dicha medida ante las señalamientos que tiene por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con los primeros informes, fue la Fiscalía General de la República (FGR) la que solicitó primero la vinculación a proceso.

No obstante, a una audiencia inicial la defensa de Víctor Garcés, quien fuera exdirector del Cruz Azul, equipo de la Liga Mexicana de Futbol, pidió más tiempo bajo el argumento de que no estaba enterada de todo el contenido de la carpeta de investigación que se abrió en contra de su cliente. Pese a no abordar la diligencia, el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva contra el imputado, quien permaneció en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México (CDMX).

Posteriormente, en una nueva audiencia, un juez de Control determinó que Víctor Garcés, exdirector jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, fuera vinculado a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Trascendió que las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) apuntan que Billy Álvarez, su hijo Guillermo Robín Álvarez y otras personas cometieron fraude en Cooperativa por dos mil 257 millones 411 mil pesos.

Asimismo, cabe recordar que Billy Álvarez (Guillermo Álvarez Cuevas), quien es el expresidente de la Cooperativa y del club de futbol 'La Máquina' del Cruz Azul, también cuenta con denuncias por administración fraudulenta, robo, lavado de dinero y delitos fiscales. Actualmente, esta persona se encuentra prófuga. Víctor Garcés, hoy vinculado a proceso, hace unos días se negó a declarar en el caso relacionado con Billy Álvarez, de acuerdo con ESPN.

