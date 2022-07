Querétaro: Quedan en libertad 13 sujetos que participaron en la riña de La Corregidora

Querétaro, México.- El Poder Judicial del Estado de Querétaro informó que al menos tres de 13 aficionados de Gallos Blancos no podrán acercarse a un estadio para presenciar un partido de futbol por los próximos tres años debido a su participación en la riña masiva del pasado 5 de marzo en el estadio La Corregidora, en el encuentro ante el Atlas, correspondiente a la Liga MX. La presidenta de la autoridad, Mariela Ponce, explicó la condena adicional, la cual se debe informar a las dependencias encargadas de ellas.

Dichas personas fueron vinculados a proceso por los actos de violencia y los imputados que salieron en libertad se sometieron a una suspensión condicional o a un procedimiento abreviado, lo que implicó la reparación del daño y en algunos casos por la violencia no podrán acudir a ningún estadio de futbol. Ponce agregó que esas opciones son una salida alterna reconocida en la Ley Procesal Penal, y una vez que reparan el daño y es procedente, los jueces pueden concederles la libertad.

Actualmente van 57 personas vinculadas a proceso por los actos de violencia en el partido entre Querétaro y Atlas, además de adjudicarles varios delitos como homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología a cometer un delito en el Estadio Corregidora. Del total de las vinculaciones, seis personas más están amparadas y en libertad, además de que una mujer falta por ser detenida.

Cabe mencionar que Hernán Cristante, quien era el entrenador de Gallos Blancos esa tarde del 5 de marzo del 2022, en el Estadio de Querétaro, relató su experiencia al momento de presenciar la riña masiva. El director técnico, ahora a cargo del FC Juárez tras una breve gestión de 12 encuentros al frente de los queretanos, afirmó que lo que sintió ese día no lo había sentido antes en su trayectoria deportiva, ni siquiera como jugador.

Es el momento más complicado de mi carrera, en Argentina me había tocado vivir cosas con aficionados que nos amenazaron, pero te digo la verdad, nada me causó tanta impresión como lo que pasó en Querétaro, fue algo inaudito y eso no fue una pelea de barras", aseguró el exportero del Toluca, quien llega a Juárez en sustitución de Ricardo 'Tuca' Ferretti para el Apertura 2022.