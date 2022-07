Caen 2 jóvenes acusados de haber robado una joyería al norte de la CDMX; así fueron los hechos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del miércoles 13 de julio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) revelaron que una joyería ubicada al interior de Plaza Lindavista, edificio comercial ubicado en la colonia que le da el mismo nombre y situada al norte de la Ciudad de México, había sido asaltada por un par de sujetos armados quienes, luego de romper los cristales del recinto, escaparon con diversos artículos de alto valor, derivando en la implementación de un fuerte operativo para dar con su detención.

Luego de unas horas de búsqueda, la misma dependencia capitalina informó que con ayuda de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, se consiguió la ubicación de los presuntos responsables, dos jóvenes de 19 y 29 años quienes fueron detenidos por los uniformados en la calle Manizales y Buenavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que fueron revisados y posteriormente trasladados al Ministerio Público en las inmediaciones de la delegación.

Cabe destacar que los elementos de la SSC se entrevistaron con los empleados de la joyería con razón social Cristal quienes no solo describieron el momento del robo, sino también a los responsables, por lo que en el informe oficial que revela el momento de la detención, se detalló que los presuntos criminales ya no vestían la misma ropa que se haba descrito, lo que se tradujo en una forma de buscar evitar a las autoridades aunque esto no fue impedimento para ubicarlos.

Entre los objetos que les fueron encontrados, se detalló la presencia de un hacha, misma con la que rompieron los aparadores de la joyería, además de una pulsera de oro y un reloj de alta gama, los cuales fueron reconocidos por personal del establecimientos quienes corroboraron que fue parte del motín que se llevaron. Todo lo incautado, se anexó a la carpeta de investigación, la cual permitirá deslindar responsabilidades una vez que se lleve a cabo el desahogo de pruebas.

En cuanto a la identidad de los detenidos, esta no fue revelada por la SSC ya que solo se conoce la edad de los presuntos responsables. Incluso, la dependencia capitalina encabezada por Omar García Harfuch, señaló que el detenido de 19 años de edad cuenta con un total de tres presentaciones ante el Ministerio Público "por los delitos de robo a transeúnte con violencia y posesión de droga"; asimismo, el joven de 29 años de edad "registra dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por robo agravado en el año 2011 y por robo agravado calificado en 2016".

