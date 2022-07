Joven es asesinado a balazos en plena vía pública; le dispararon a quemarropa

Comparta este artículo

Jacona, Michoacán.- Durante la madrugada del pasado miércoles 13 de julio, en el municipio de Jacona, Michoacán, se registró el asesinato de una persona del sexo masculino de aspecto joven, quien fue sorprendido por desconocidos al transitar de manera tranquila por la vía pública, para después escapar sin dejar rastro alguno, por lo que no hubo detenidos.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, sobre las calles Tepalcatepec y Apatzingán, en la colonia El Aserradero, en el mencionado asentamiento, donde se suscitó la movilización de autoridades de las tres órdenes de Gobierno, quienes respondieron de forma rápida a la activación del código rojo por las múltiples detonaciones de arma de fuego.

Casquillo percutido en la escena del crimen

Primeros informes mencionan que el fallecido respondía al nombre de Juan Antonio C., R., de 25 años de edad, quien dejó de existir al recibir atención médica por parte de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes al no poder hacer nada procedieron en retirarse, sin antes colocarle la sábana azul para determinar que ya no contaba con signos vitales.

Semefo llega al lugar de los hechos

Hasta el lugar del crimen arribaron agentes de la Policía Municipal y Estatal, quienes se encargaron del resguardo del sitio de los hechos, para que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán (FGJE) comenzara con las primeras averiguaciones de ley, además de la apertura de una carpeta de investigación.

Por el momento el fallecido ya fue trasladado con rumbo hacia las instalaciones de la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo) en la capital del estado de Michoacán, donde le practicarán su respectiva necropsia de rigor, además de todos los trámites legales correspondientes para intentar esclarecer el crimen a le brevedad posible.

Fuente: Tribuna