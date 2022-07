CJNG: Sicarios atracan transporte público y calcinan la unidad; acribillan a una mujer militar

Comparta este artículo

Morelos, México.- Durante las primeras horas del pasado domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Morelos se movilizaron en inmediaciones del municipio de Atlatlahucan, luego de que se reporta el incendio de una unidad de transporte público. En el sitio, autoridades encontraron a una mujer que se identificó como militar con una lesión producida por proyectil de arma de fuego. Se señaló que los responsables serían miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Autoridades se movilizaron por el incendio de una unidad de transporte público; responsables serían del CJNG. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas, tiempo local, del pasado domingo 17 de julio del 2022, en la parada del Centro Asturiano en el municipio de Atlatlahucan, en Morelos. Se detalló que un comando armado interceptó la unidad y con lujo de violencia atracó a los pasajeros. En ese momento, habrían agredido a la fémina, quien sería un elemento del Ejército Mexicano, según información extraoficial.

Tras perpetrar el ilícito, los sicarios, presuntos miembros del CJNG liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', según el testimonio de algunas víctimas, procedieron a incendiar la combi en la que se transportaban. Testigos oculares dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal y Estatal de Morelos. En tanto, los presuntos responsables se dieron a la fuga-

Personal de servicios de emergencia logró apagar el fuego del transporte. el cual pertenece a la Ruta 85 que cubre el derrotero de Cuautla a la Ciudad de México (CDMX). Asimismo, se informó que este hecho no dejó víctimas calcinadas, ni muertos, solo a la mujer militar que resultó con un impacto de bala. Si bien la víctima fue trasladada a un hospital de la zona, hasta el momento no se ha dado información sobre su estado de salud. Aún no se tienen datos sobre los responsables de estos crímenes.

