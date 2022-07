En pleno centro de Ciudad Obregón, incendian patrulla de la Policía Estatal de Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones del centro de la cabecera municipal de Cajeme, luego de que reportara el incendio de una unidad de agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Las primeras indagatorias sobre este hecho, revelan que un grupo de sujetos, hasta ahora no identificados, serían los responsables, pues en la escena se encontró una bomba casera.

Una patrulla de la PESP fue incendiada en pleno centro de Ciudad Obregón. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se desató alrededor de las 21:45 horas, por la calle Chihuahua, entre Galeana y Zaragoza, en el centro de Ciudad Obregón. El agente de la PESP encargado de la unidad compartió que, alrededor de las 20:00 horas, cuando terminó su turno laboral, llegó al sitio en el que se hospeda y dejó su patrulla estacionada sobre la banqueta poniente.

Más tarde, escuchó que sus compañeros gritaban que el vehículo oficial se incendiaba, por lo que pidieron apoyo al heroico cuerpo de Bomberos de Cajeme para sofocar las llamas. Luego de que los 'tragahumo' lograron apagar el fuego y comenzar con las diligencias correspondientes, se informó que en la escena estaba un recipiente de plástico con residuos de combustible, así como un pedazo de tela con partes quemadas.

Ante esto, se hizo un llamado de alerta a más agentes de la PESP, quienes realizaron un barrido en la zona; no obstante, no se pudo localizar ni artefactos ni a los presuntos responsables de este siniestro. Por fortuna, no se reportaron heridos ni víctimas mortales por este incendio. Hasta el momento, no se tiene información sobre las indagatorias que hará la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) por este violento hecho.

